Haberler

İskenderun'da Kırmızı Işıkta Geçen Araç Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin motosikletle çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kırmızı ışıkta geçip, otomobille çarpıştığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan B.E. kontrolündeki 31 MD 1715 plakalı motosiklet, E.Y. idaresindeki 31 AZV 558 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan M.N.H., ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek

Trump, Hürmüz Boğazı konusunda gözünü kararttı: Gerekirse...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.