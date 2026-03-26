Hatay'da kapkaç yöntemiyle kadının kolyesini çalan zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadından kapkaç yöntemiyle altın kolye çalan zanlı, emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucu tutuklandı. Olay anı bir araç kamerasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Mart'ta Barbaros Mahallesi'nde, yolda yürüyen Z.K'nin boynundaki altın kolyenin yanına yaklaşan bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler çalışma kapsamında olay anının bir araç kamerasınca kaydedildiğini belirledi.
Görüntülerden kimliği ve adresi tespit edilen şüpheli T.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Öte yandan çalınan kolye sahibine teslim edildi.