İskenderun'da Kaldırımda Yürüyen Çocuğa Otomobil Çarptı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde kaldırımda yürüyen çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'ndeki konteyner kent önünde meydana geldi. Mete Aslan Bulvarı yönüne ilerleyen K.Ç. (41) yönetimindeki 80 ADK 029 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen ismi öğrenilemeyen bir çocuğuna çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan çocuk, ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.