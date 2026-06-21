Şantiyede düşen işçi yaralandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde inşaat şantiyesinde düşen işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Cebike Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Dengesini kaybeden bir işçi, yüksekten düşerek yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı