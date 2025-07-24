İskenderun'da Hemşireye Saldırı: Bir Şüpheli Tutuklandı
Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi'nde hemşire Seyhan Sunar'a darp iddiasıyla Muhammet K. tutuklandı, Aydın D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI
Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi'nde, bir hastanın tansiyonunu ölçmediği iddiasıyla hemşire Seyhan Sunar'ı darbettiği öne sürülen şüphelilerden Muhammet K. tutuklanırken, Aydın D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel