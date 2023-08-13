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İskenderun'da Evden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen A.Y. ve Ö.İ. isimli şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlıktan gözaltına alınan 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Sakarya Mahallesi'nde evden hırsızlık yapan şüpheliler A.Y. ve Ö.İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerden A.Y.'nin 12 ayrı arama kaydının bulunduğu ve hakkında 16 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İskenderun Sakarya Hatay Güncel Haberler

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