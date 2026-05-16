Engelli gençler için temsili askerlik töreni
Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli gençler "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.
Şehit Piyade Teğmen Ahmet Tor Kışlası'nda 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen törende, engelli gençler üniformalarını giyerek yemin etti.
Törene İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve engelli gençlerin aileleri katıldı.
Kaynak: AA / Salim Taş