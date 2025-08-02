İskenderun'da Depreme Dayanıklı 600 Yataklı Hastane İnşaatı Devam Ediyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depreme dayanıklı tasarlanan 600 yataklı devlet hastanesinin inşaatı devam etmekte. Vali Mustafa Masatlı, hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Olası depremlere karşı maksimum güvenlik sağlanması hedefleniyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde depreme dayanıklı tasarlanan 600 yataklı devlet hastanesinin inşası devam ediyor.
Valiliğin açıklamasına göre, Vali Mustafa Masatlı, Cebike Mahallesi'ndeki hastanenin inşaatında incelemede bulundu.
Masatlı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Zemin iyileştirme ve enjeksiyon işlemleri tamamlanan hastanenin, 448 sismik izolatörle donatılması sayesinde olası deprem anında maksimum güvenlik sağlaması hedefleniyor.
Hastane tamamlandığında 149 yoğun bakım ve 30 diyaliz yatağı, 27 ameliyat salonu, 200 poliklinik, 12 görüntüleme odası, 1 MR, 2 tomografi, 1 bronkoskopi, 3 endoskopi, 15 onkoloji, 2 anjiyografi, 40 fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, tam kapsamlı laboratuvarla hizmet verecek.