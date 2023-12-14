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İskenderun'da deprem sonrası yıkım çalışmaları devam ediyor

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Bitişik, Sarıseki, Esentepe, Suçıkağı, Azganlık ve Meydan mahallelerinde sürdü. Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı binalar, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı, çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Bitişik, Sarıseki, Esentepe, Suçıkağı, Azganlık ve Meydan mahallelerinde sürdü.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı binalar, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı, çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Esentepe Hatay Yıkım Deprem Yaşam Güncel Haberler

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