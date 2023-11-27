İskenderun'da cadde ve sokaklar su altında kaldı (4)

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SAMANDAĞ'DA DENİZ TAŞTIHatay'ın Samandağ ilçesinde dün gece meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle deniz suyu taştı.
SAMANDAĞ'DA DENİZ TAŞTI
Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün gece meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle deniz suyu taştı. Taşan su, Deniz Mahallesi'ne doğru ilerledi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Ekipler, suyun tahliyesi için çalışmalarına devam ediyor.
Samim SELÇUK/SAMANDAĞ(Hatay),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel