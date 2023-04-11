İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Sakarya, Dumlupınar ve Kurtuluş mahallelerinde, hasarlı binalar, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekiplerce iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Mahallelerde enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

Bazı depremzedeler, kendilerine ait eşyaları almak için yıkılan ev ve iş yerlerinin yakınında bekliyor.