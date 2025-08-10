İskenderun'da Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

İskenderun'da Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ilçe emniyet müdürlüğü polis ekipleri asayiş uygulaması yaparak bazı araçları durdurdu ve araç içindekileri GBT kontrolünden geçirdi. Uygulamaların devam edeceği bildirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, bazı araçlar kontrol noktalarında durduruldu.

Ekipler, araçlardaki kişileri Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrol etti.

Uygulamaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
