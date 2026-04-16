Hatay'da annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde annenin cesedi toprağa gömülü, oğlunun da av tüfeğiyle vurulmuş bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) parmak izi incelemesi sonucu cesedin Osman Zont'a (33) ait olduğunu belirledi.

Zont'un silahla öldürüldüğünü tespit eden ekipler, maktulün annesi Zekiye Zont'a (54) da ulaşılamadığını saptadı.

Öldürülen annenin altınları çalınmış

Araştırma başlatan JASAT, olay yerinin çevresi ve ilçe merkezindeki güvenlik kamerasının kayıtlarında yaptıkları inceleme sonucu cinayet zanlılarının A.Z. ve K.Z. olduğunu belirledi.

Zanlıların, Osman Zont'u Avluk Yaylası'nda tüfekle öldürdükten sonra ormanlık alana bıraktıkları, ardından anne Zekiye Zont'un evine gittikleri ortaya çıkarıldı.

Ekipler, zanlıların kolundaki altınları aldıktan sonra boğarak öldürdükleri kadının cesedini Sakıt Yaylası'ndaki ormanlık alana gömdüklerini, altınların bir kısmını kuyumcuya sattıklarını tespit etti.

Osman Zont ile topraktan çıkarılan annesinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otopsi sonrası anne ve oğlunun cenazeleri, Aşkarbeyli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Yakalanan 2 zanlı tutuklandı

JASAT'ın operasyonunda yakalanan A.Z. ve K.Z'nin ikametlerinde anne Zont'a ait altınlardan kalanlar, suçta kullanılan av tüfeği ve maktullere ait kıyafetler ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların otomobille yayla yolunda ilerlemesi ve çaldıkları altınları kuyumcuda satmaları güvenlik kameralarınca görüntülendi.