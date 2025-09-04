İskenderun'da 2.9 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uygulamalarda 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.
