İskenderun'da 2.9 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uygulamalarda 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 milyon 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede bir kamyoneti durdurup aradı.

Aracın kasasındaki kolilerde 2 milyon 900 bin makaron bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
