İskenderun'da 1,418 Acemi Er Yemin Etti

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan 1,418 acemi er için yemin töreni düzenlendi. Törende askerlerin aileleri ve yetkililer hazır bulundu.

HATAY'da, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan bin 418 acemi er yemin etti.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda, 2025-4 dönem, bin 418 acemi er için yemin töreni düzenlendi. Törene, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu ve İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık ile askerlerin ailelileri katıldı.

Sancak geçişinin ardından İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Osman Çevik, askerleri ve aileleri selamladı. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşma yapan İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanı Deniz Piyade Kurmay Albay Hasan Ardıç, 3 hafta önce birliğe katılarak temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayan bahriyelilerin yeminine tanıklık ettiklerini söyledi. Ardıç, temel askerlik eğitimi boyunca kendilerine tevdi edilen her türlü görevi başarma hırsı, özgüven, cesaret ve fedakarlıkla yapan evlatlar yetiştirdikleri için askerlerin ailelere teşekkür etti. Asker ocağında askerliğin temel esaslarının öğretildiğini ifade eden Ardıç, askerlerden Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet ve devrimlerine bağlılıklarını her ortamda göstermelerini istedi.

Yemin eden erler adına Muhafız Er Kerem Kaban'ın konuşmasının ardından, daha önce babası Abdullah Koç da aynı birlikte askerliğini yapan Er Kadir Koç ve eğitimde başarı gösteren askerlere başarı belgesi verildi. Birliğe ilk katılan askerin yaş kütüğüne plaket çakmasından sonra geçit töreni yapıldı. Tören, ailelerin hasret gidermesiyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
