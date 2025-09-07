İskender Bayhan: Komisyon Öcalan ile Görüşmeli

(ANKARA) - EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, "Saray iktidarı ve devlet temsilcilerinin fiili olarak muhatap aldığı Öcalan ile Komisyon'un da görüşmesi gerekir. Komisyonun bunu bir an önce gündemine alması, katılımcılarını, zamanını ve içeriğini tartışıp sonuçlandırması gerekir" ifadelerini kullandı.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, yaptığı yazılı açıklamada, silahların susması ve çatışmaların son bulması için somut adımlarının atılması gerektiğini belirtti.

Silahların susması, çatışmaların durması ve sorunun diyalog yoluyla çözülmesinin önemini her fırsatta dile getirdiklerini aktaran Bayhan, "Tek adam iktidarının bu konuda atılacak somut adımları gerek Meclis Komisyonu'nun gerekse TBMM'nin gündemine getirmesi gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Saray iktidarı ve devlet temsilcilerinin fiili olarak muhatap aldığı Öcalan ile Komisyon'un da görüşmesi gerekir. Ancak bu konu henüz Komisyon gündemine gelmedi. Komisyonun bunu bir an önce gündemine alması, katılımcılarını, zamanını ve içeriğini tartışıp sonuçlandırması gerekir. Elbette komisyon başkanı olarak Numan Kurtulmuş'un bu konuda sorumluluk üstlenmesi önemlidir. Ancak kararı Kurtulmuş değil, komisyon vermelidir" değerlendirmesini yaptı.