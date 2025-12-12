Cami inşaatında iskeleden düşen işçi öldü

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde cami inşaatında çalışırken iskeleden düşen Mustafa Karaömeroğlu (42), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi Pınar Bulvarı'nda yapımı süren Razva Camisi'nde meydana geldi. Camiye kurulan iskelede çalışan Mustafa Karaömeroğlu, bir anda dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten düştü. Karaömeroğlu'nun düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Karaömeroğlu, kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.