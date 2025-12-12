Haberler

Cami inşaatında iskeleden düşen işçi öldü

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde cami inşaatında çalışan Mustafa Karaömeroğlu, iskeleden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde cami inşaatında çalışırken iskeleden düşen Mustafa Karaömeroğlu (42), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi Pınar Bulvarı'nda yapımı süren Razva Camisi'nde meydana geldi. Camiye kurulan iskelede çalışan Mustafa Karaömeroğlu, bir anda dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten düştü. Karaömeroğlu'nun düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Karaömeroğlu, kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
