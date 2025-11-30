Haberler

İskeçe Milletvekili Zeybek'ten Eğitim Bakanlığına Tepki

Güncelleme:
İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Batı Trakya Türk Azınlık okullarındaki Encümen Heyetlerine yönelik uygulamalara ilişkin Eğitim Bakanlığından gelen yanıtın tatmin edici olmadığını belirtti ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Batı Trakya Türk Azınlık okullarındaki Encümen Heyetlerine yönelik uygulamalara ilişkin Meclis'e sunduğu soru önergesine, Eğitim Bakanlığından gelen yanıtın "tatmin edici olmaktan uzak" olduğunu belirtti.

Zeybek yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın cevabının "mevzuatın seçici biçimde yorumlanmasına dayandığını" ifade ederek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın, "Encümen Heyetlerinin yalnızca mali görevleri bulunduğu" iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Zeybek, 4563/2018 sayılı yasanın Encümen Heyetlerine okulun yönetim ve idaresi konusunda açık yetkiler verdiğini hatırlatarak, bunun sistematik biçimde görmezden gelindiğini aktardı.

Milletvekili Zeybek, Bakanlığın yanıtında kamuoyunun merak ettiği kritik sorulara açıklık getirilmediğini de vurguladı.

İskeçe Azınlık Ortaokulu–Lisesi Encümen Heyeti ofisinin neden boşaltıldığına ve okulun seçilmiş yöneticilerinin okula girişine neden engel olunduğuna dair hiçbir açıklama yapılmadığının altını çizen Zeybek, bu uygulamaların idari teamüllerle bağdaşmadığına ve azınlık toplumuna yönelik ciddi bir saygısızlık oluşturduğuna işaret etti.

Milletvekili Zeybek, okulun uzun süredir ciddi altyapı ve güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu, buna rağmen Eğitim Bakanlığının herhangi bir plan ya da taahhüt ortaya koymadığını, yapısal sorunların yüzeysel müdahalelerle geçiştirildiğini belirtti.

Bakanlığın yanıtını "kurumsal diyalogdan uzak, kaçamak ifadelerle sınırlı" olarak nitelendiren Zeybek, azınlık eğitiminin devletin temel sorumluluk alanlarından biri olduğunu kaydetti.

Yaz aylarında İskeçe azınlık okulunda yapılan tadilat sırasında Encümen Heyeti'nin odaları boşaltılmış ve daha sonra da üyelerinin okula girişine izin verilmemişti.

Uygulamanın Eğitim Bakanlığının talimatıyla hayata geçirildiğini bildiren Encümen Heyeti, bunun azınlık okul yönetimini devre dışı bırakmaya yönelik antidemokratik ve hukuk dışı bir müdahale olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
