İskeçe Milletvekili Baran, şap hastalığına ilişkin önlemlerde gecikme yaşandığını belirtti

İskeçe Bağımsız Milletvekili Burhan Baran, bölgede yeni bir şap hastalığı vakasının doğrulanmasının ardından hükümetin besicilere yönelik önlemlerde 'tehlikeli gecikme' yaşadığını belirtti ve acil önleme çağrısında bulundu.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce yaşanan çiçek hastalığı krizinden gerekli derslerin çıkarılmadığını, besicilere yönelik önlemlerde "tehlikeli gecikme" yaşandığını, yetersiz önleyici çalışmalar ve sağlanan desteğin eksikliğinin besicileri zor durumda bıraktığını ifade etti.

Sektörün ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayan Baran, besicilerin hem hayvan varlıklarını hem de gelirlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunduğunu aktardı.

Şap hastalığının yalnızca besicileri değil, ekonomi, gıda üretimi ve bölgenin sosyal dengelerini de etkileyebileceğinin altını çizen Baran, bunun zincirleme sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Açıklamasında hükümete çağrıda bulunan Baran, kapsamlı bir önleme ve kontrol planı hazırlanması, veterinerlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, hızlı ve adil tazminat ödemeleri yapılması ve besicilerin şeffaf şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Baran, şap hastalığı krizinin yerel bir sorun olmadığını, besiciden tüketiciye kadar tüm toplumu etkilediğine işaret ederek, gerekli adımların gecikmeden atılması gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
