Haberler

Batı Trakyalı Türklerden, Hürriyet Camisi'ne çizilen haç işaretine kınama

Batı Trakyalı Türklerden, Hürriyet Camisi'ne çizilen haç işaretine kınama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, İskeçe'deki Hürriyet Camisi'nin duvarına haç işareti çizilmesini kınayarak, olayın azınlıkta derin bir yaraya neden olduğunu belirtti ve faillerin cezalandırılmasını talep etti.

Batı Trakyalı Türkler, İskeçe'deki Hürriyet Camisi'nin duvarına haç işareti çizilmesini kınadı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTAD) tarafından yayımlanan açıklamada, 26 Şubat Perşembe gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce İskeçe Hürriyet Camisi'nin kıble tarafında bulunan duvarın dış cephesine haç işareti çizildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle ramazan ayında kutsal bir mekana yönelik gerçekleştirilen söz konusu eylemin Batı Trakya Türk Azınlığını derinden yaraladığı ve endişelendirdiği ifade edildi.

Camiye ve azınlığa yönelik bu eylemin şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, faillerin bir an önce yetkili makamlarca tespit edilerek cezalandırılması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler

Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...

İngilizlerden Fenerbahçe'ye olay tezahürat: Sen Galatasaray'ın...
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın