İşitme Engelli Çiftin Unutulmaz Nikah Töreni

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde işitme engelli çift, nikah masasında işaret diliyle "evet" diyerek dünyaevine girdi.

Kayıhan beldesinde Ali Osman Demiray, (33) Şuhut ilçesinde yaşayan Seda Öziş (26) ile ortak arkadaşları sayesinde tanışıp arkadaş oldu.

Bir süre sonra evlenme kararı alan işitme engelli çift, Kayıhan Belediyesi düğün salonunda düzenlenen törenle nikah masasına oturdu.

Demiray ve Öziş'in nikah töreni için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelli Birimi İşaret Dili Tercümanı Şükrü Taşkın ile İl Müftülüğü Engelli Koordinatörleri İsmail Aydın ve Hanife Turguteli de hazır bulundu.

Kayıhan Belediye Başkanı Mustafa Demiray, tercüman sayesinde işaret diliyle iletişim kurduğu çiftin nikahını kıydı.

Demiray ve Öziş'in yakınlarının katıldığı törende, engelli çift işaret diliyle "evet" diyerek evlendi.

Düğün salonuna katılan misafirler de evlenen işitme engelli çiftin mutluluğunu el sallayarak kutladı.

Kayıhan Belediye Başkanı Mustafa Demiray, AA muhabirine, 2025 yılının "Aile Yılı" olduğunu belirterek Seda ve Ali Osman çiftine bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Demiray çifti ise heyecanlı ve çok mutlu olduklarını belirterek evlenip yuva kurmayı bütün engelli bireylere tavsiye etti.