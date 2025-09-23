Haberler

Işık Hadisesi'ni İzlerken Trajik Kaza: Halil Çoban Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'dan Siirt'in Tillo ilçesine 'Işık Hadisesi'ni izlemek için gelen 77 yaşındaki Halil Çoban, caminin istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'dan Siirt'in Tillo ilçesine, yılda iki kez gerçekleşen 'Işık Hadisesi'ni izlemek için gelen Halil Çoban (77) caminin istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Tillo ilçesinin Fakirullah Mahallesi'nde bulunan Zemzemül Hassa Hatun Camii'nde meydana geldi. Şanlıurfa'dan her yıl mart ve eylül aylarında tekrarlan 'Işık Hadisesi'ni izlemek için ilçeye gelen Halil Çoban, camide abdest aldıktan sonra yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Çoban, kurtarılamadı. Halil Çoban'ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IŞIK HADİSESİ NEDİR?

Tillo ilçesinde hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, 'Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?' diyerek arayışa girdi. İbrahim Hakkı Hazretleri, 1764'te hocası için yan tarafında kule bulunan türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yaptı. Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesiyle, düzenek izlenemez hale geldi. 2011'de farklı üniversitelerden bilim insanlarının yaptıkları çalışmayla yeni pencere açılıp olayın tekrar izlenmesi sağlandı. Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen 'Işık Hadisesi' etkinliği için dün Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar ilçeye geldi.

