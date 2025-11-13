Haberler

İshak Paşa Sarayı'nda Ara Tatil Yoğunluğu

Güncelleme:
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı, ara tatil dolayısıyla ziyaretçi akınına uğruyor. UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi mekan, her mevsim sunduğu güzelliklerle gezginleri cezbetmeye devam ediyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı'nda ara tatil dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

İlçenin güneyinde bir tepenin üstünde yer alan İshak Paşa Sarayı, görkemli mimari yapısıyla yılın her mevsimi ziyaretçileri ağırlıyor.

Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan tarihi mekanın yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunuyor.

Tarihi saray ve çevresinde bulunan İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi'nde ara tatil dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Ziyaretçilerden Alahattin Ük, AA muhabirine, bölgeyi çok beğendiklerini söyledi. Sarayın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Ük, şöyle konuştu:

"O kadar güzel bir coğrafya ki hayran kaldım. İnsan özellikle sarayı gezerken anı yaşamalı. Zira gezdiğiniz her odada tarihten bir koku var, adeta burayı yaşıyorsunuz. Yani coğrafya zaten başlı başına bir eser. Misafirlerimiz her geldiğinde de buraya gelmekten büyük keyif alıyoruz, her biriyle ayrı ayrı güzel vakit geçiyoruz. Herkese tavsiye ederiz, gezin, keşfedin ve yaşayın."

