İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya ve Cenin kentlerinde açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldüğü, biri ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kalkilya'nın doğusundaki Azzun kasabasının ana girişinde konuşlu İsrail askerleri, Kalkilya-Nablus yolunda seyreden bir araca ateş açtı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, biri ağır 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, bir süre ilk yardım ekiplerinin yaralılara müdahale etmesine izin vermediği sonra da ekipleri bölgeyi terk etmeye zorlayıp ölü ve yaralıları alıkoyduğu aktarıldı.

İsrail askerleri Cenin'in batısındaki Berkin kasabasına yönelik baskında da Filistinlilere ateş açtı. Baskında 12 yaşındaki bir çocuk şarapnel parçasıyla dizinden yaralandı.