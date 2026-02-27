İşgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin saldırısında 2 İsrailli aktivist ve 2 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kusra köyünde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıda 2 İsrailli aktivist ve 2 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilerle dayanışma amacıyla Kusra köyünün Ras el-Ayn bölgesinde bulunan İsrailli aktivistlere saldırdı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, biri 71 yaşında bir kadın diğer 51 yaşındaki bir erkek olan İsrailli aktivistlere müdahale edildiği ve hastaneye nakledildikleri aktarıldı.

Açıklamada, yaralıların daha sonra İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (Kızıl Davut Yıldızı) ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

Aktivistler demir çubuklarla darbedildi

Yerel kaynaklar da İsraillilerin saldırısı sonucu 2 Filistinlinin yaralandığını dile getirdi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre bir görgü tanığı, Batı Şeria'da toprakları gasbeden fanatik İsraillilerin, Filistinliler ve İsrailli aktivistlerin toplandığı eve gelerek onlara sopalar ve demir çubuklarla saldırdığını söyledi.

Olayda ikisi Filistinli, ikisi İsrailli 4 aktivistin yaralandığı ve ambulansla tahliye edildikleri bildirildi.

İki İsrailli aktivistin, Filistin topraklarındaki işgale karşı faaliyet gösteren İsrailli aktivistlerden oluşan bir insan hakları örgütüne mensup olduğu belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırıya uğrayan iki İsraillinin orta derecede yaralandığını, helikopterle Petah Tikva'daki bir hastaneye nakledildiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise yüzleri maskeli İsraillilerin Filistinli ve İsrailli aktivistlere saldırdığına ilişkin ihbarın alınmasının ardından bölgeye birlik nakledildiği belirtildi.

Olaya karışanlara yönelik arama faaliyetlerinin devam ettiği ileri sürülen açıklamada, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı savunuldu.