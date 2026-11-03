İsfahan'da 4 polisin öldürülmesine karıştıkları gerekçesiyle 2 kişi idam edildi

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İran'ın İsfahan kentinde, Ocak 2026'da düzenlenen protestolar esnasında 4 polis memurunun öldürülmesi olayına karıştıkları gerekçesiyle 2 kişinin idam edildiği bildirildi.

Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, 8 Ocak 2026'da polis memurlarının öldürülmesi olayına karıştıkları gerekçesiyle Emir Hüseyin Meleki ve Emir Hüseyin İbrahimi idam edildi.

Meleki ve İbrahimi'nin İsfahan'da düzenlenen protestolar esnasında "ateşli ve ateşsiz silah taşıdıkları, halkı emniyet mensuplarına saldırmaya teşvik ettikleri, kundaklama olaylarına karıştıkları ve polislerin öldürülmesi olayına karıştıkları" aktarıldı.

Yargılama sürecinde sanıklara "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak, kamu düzenini bozarak güvensizlik yaratmak ve yeryüzünde bozgunculuk yapmak" suçlarından idam cezası verildiği kaydedildi.

Haberde, İbrahimi ve Meleki'ye verilen cezanın Yüksek Mahkeme tarafından da onandığı ve cezaların bu sabah infaz edildiği belirtildi.

Kaynak: AA