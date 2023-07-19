İşçiyi asılı kalan iş makinesi kurtardı

Mersin'de bir binanın dış cephesini boyayan işçi, iskelenin kopması sonucu güvenlik halatıyla asılı kaldı. Yoldan geçen bir ekskavatör operatörü, işçiyi kurtararak alkışlar eşliğinde aşağı indirdi.

MERSİN'de binanın dış cephesini boyarken iskelenin kopması sonucu güvenlik halatıyla asılı kalan işçiyi, bu sırada yoldan geçen ekskavatörün operatörü kurtardı.

Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Fatih Caddesi'nde, bir binanın dış cephesini boyayan işçi, iskelenin halatı kopunca güvenlik halatıyla 3'üncü katta asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada yoldan geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait ekskavatörün operatörü durumu fark etti. Operatör, iş makinesinin kovasına binen kişiyi, işçinin yanına ulaştırdı. Asılı olan işçi, kovaya alındıktan sonra alkışlar eşliğinde aşağı indirildi.