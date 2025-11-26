İşçiler Yangından Çarşaflarla Kurtarıldı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir işçi, alacaklarını alamadığı iddiasıyla binanın dairesini ateşe verdi. Yangın sırasında üst katlarda kalan 30 işçi, birbirlerine bağladıkları çarşaflarla aşağıya sarkarak kurtuldular. O anlar kameraya yansıdı.
İŞÇİLERİN BAĞLADIKLARI ÇARŞAFLARLA YANGINDAN KURTULDUĞU ANLAR KAMERADA
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, alacağını alamadığını iddia eden Rahmi Ö., 30 işçinin kaldığı binanın ilk katındaki daireyi ateşe verip kaçtığı olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın sırasında binanın üst katlarında kalan işçilerin birbirlerine bağladıkları çarşaflarla aşağıya sarkarak kurtulduğu anlar yer aldı.
Haber: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel