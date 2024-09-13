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İşçiler İpekyolu Belediyesi önünde eylem yaptı

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Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan ve geri dönüş için İpekyolu Belediyesi önünde eylem yapan işçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantı yapacağı otelin önüne kadar 'İşçiler asla pes etmeyecek', 'Hak-İş nerede biz oradayız' sloganları atarak yürüdü. İşçiler otelin önünde Bakan Işıkhan'ı çiçeklerle karşıladı. Bakan Işıkhan ile görüşen HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz ile işçiler, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Bakan Işıkhan, 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her zaman haktan emekten ve işçiden yana olduk. Burada da sizinle birlikteyiz. Davanıza haklı mücadelenize destek vermek için siz kıymetli kardeşlerimize uğramak istedim. Davanız mübarek olur inşallah. İşlerine geri dönmek sürecinde de biz bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa onu yapacağız. Biz en kısa sürede işlerinize geri dönmeniz noktasında da bu haklı mücadelenize biz destek vereceğiz' dedi.

'HAKLI MÜCADELENİZE DESTEK VERECEĞİZ'

Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan ve geri dönüş için İpekyolu Belediyesi önünde eylem yapan işçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantı yapacağı otelin önüne kadar 'İşçiler asla pes etmeyecek", 'Hak-İş nerede biz oradayız' sloganları atarak yürüdü. İşçiler otelin önünde Bakan Işıkhan'ı çiçeklerle karşıladı. Bakan Işıkhan ile görüşen HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz ile işçiler, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Bakan Işıkhan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her zaman haktan emekten ve işçiden yana olduk. Burada da sizinle birlikteyiz. Davanıza haklı mücadelenize destek vermek için siz kıymetli kardeşlerimize uğramak istedim. Davanız mübarek olur inşallah. İşlerine geri dönmek sürecinde de biz bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa onu yapacağız. Biz en kısa sürede işlerinize geri dönmeniz noktasında da bu haklı mücadelenize biz destek vereceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan Fatih Akdeniz İpekyolu Politika Güncel Van

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