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Eskişehir'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Eskişehir'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
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Eskişehir'de işçi servisi minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Minibüs kaldırıma çıkıp tabela ve ağaca, diğer araç park halindeki iki otomobile çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ESKİŞEHİR'de, işçi servisi minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi Profesör Dr. Orhan Oğuz Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Y.'nin kullandığı 26 S 0351 plakalı işçi servisi minibüsü ile Mesibi A. idaresindeki 26 AEB 955 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Savrulan minibüs kaldırıma çıkıp tabela ve ağaca, diğer araç da park halindeki 2 otomobile çarptı. Sürücüler ile minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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