İşçi servisi, karşı şeritteki otomobile çarptı: 2 ölü, 9 yaralı (3)
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KAZA ANI KAMERADABursa'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
KAZA ANI KAMERADA
Bursa'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; kontrolden çıkan işçi servis minibüsünün bariyerlere çarpıp, karşı şeride geçerek otomobile çarptığı görüldü. Çarpışma anındaki toz bulutu da görüntülere yansıdı.
Semih ŞAHİN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Güncel