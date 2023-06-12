İşçi servisi, karşı şeritteki otomobile çarptı: 2 ölü, 9 yaralı (3)

KAZA ANI KAMERADABursa'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

KAZA ANI KAMERADA

Bursa'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; kontrolden çıkan işçi servis minibüsünün bariyerlere çarpıp, karşı şeride geçerek otomobile çarptığı görüldü. Çarpışma anındaki toz bulutu da görüntülere yansıdı.

Semih ŞAHİN/BURSA,