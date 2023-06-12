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İşçi servisi, karşı şeritteki otomobile çarptı: 2 ölü, 9 yaralı (3)

İşçi servisi, karşı şeritteki otomobile çarptı: 2 ölü, 9 yaralı (3)

Güncel Haberler

KAZA ANI KAMERADABursa'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

KAZA ANI KAMERADA

Bursa'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; kontrolden çıkan işçi servis minibüsünün bariyerlere çarpıp, karşı şeride geçerek otomobile çarptığı görüldü. Çarpışma anındaki toz bulutu da görüntülere yansıdı.

Semih ŞAHİN/BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Güncel

Bursa Güncel Haberler

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