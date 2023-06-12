İşçi servisi, karşı şeritteki otomobile çarptı: 2 ölü, 9 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Bursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servis minibüsünün bariyerleri aşarak karşı şeritten gelen otomobile çarptığı kazada, ölü sayısı 2'ye yükseldi. Yaralı işçilerden Leman Öztürk, tedaviye alındığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 9 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Semih ŞAHİN/BURSA,