İşçi servisi ile TIR çarpışması güvenlik kamerasında
İzmir'in Torbalı ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi ile TIR'ın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA; TIR KARŞI ŞERİDE GEÇMİŞ
İzmir'in Torbalı ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kendi yolunda seyir halinde olan işçi servisine, karşı şeride geçen TIR'ın çarptığı anlar yer aldı.