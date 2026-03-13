Haberler

İskender Bayhan: Aliağa'daki Gemi Söküm Tersaneleri İşçiler İçin "Cehennem"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EMEP Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, Aliağa gemi söküm tesislerinde yaşanan işçi ölümlerine dikkat çekerek, Avrupa Komisyonu'na verilen sertifikaların iptal edilmesini istedi. Bayhan, işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) -EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Aliağa gemi söküm tesislerinde yaşanan işçi ölümlerine tepki gösterdi. Bayhan, Avrupa Komisyonu'na verilen sertifikaların iptal edilmesi çağrısını yineleyerek denetimlerin yetersiz olduğunu ve Aliağa'daki gemi söküm tersanesinin işçiler için cehennem olduğunu söyledi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesislerinde yaşanan işçi ölümleri ve çevre kirliliğine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.  Bayhan, Avrupa Birliği'nin tersanelere verdiği onayların gerçek durumu yansıtmadığını belirterek son 6 ayda üç işçinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Bayhan açıklamasında, Avrupa Komisyonu'na Aliağa gemi söküm tesislerine verilen AB onaylarının iptal edilmesi için 20 milletvekiliyle birlikte çağrıda bulunduklarını hatırlattı. Komisyonun tersanelerin belirlenen standartlara göre değerlendirildiği yönündeki yanıtına değinen Bayhan, "Son 6 ayda 3 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Göstermelik bakanlık denetimleri, eski ve yetersiz koruyucu ekipman, hız baskısı ve götürü çalışma sistemi işçiler için cehennem, patronlar için ise sömürü cenneti yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Bayhan ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da çağrıda bulunarak, işçi sağlığı ve güvenliği standartlarının gerçek anlamda uygulanması için işçilerin denetim mekanizmalarına katıldığı bir sistem kurulması gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

