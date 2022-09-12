İscehisar'da yeni eğitim öğretim yılı başladı Güncel Haberler İscehisar'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarına gelen öğrenciler ders başı yaptı. İscehisar'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarına gelen öğrenciler ders başı yaptı. Kaymakam Mehmet Ali Semiz, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin ile sınıfları tek tek ziyaret etti. Semiz, "2022-2023 eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. Bütün öğretmen ve öğrencilere yeni dönemde başarılar diliyorum." dedi. İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin de "İnsanı biçimlendiren, ona vasıf kazandıran en hayati unsur eğitimdir. Geleceğin güvencesi evlatları yetiştirirken amacımız insanlığa, vatana ve millete faydalı birer birey olmalarını sağlamaktır." diye konuştu. Güncel Kaynak: AA / Hakan Şimşek Ahmet Şahin Ali Semiz Güncel Haberler

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