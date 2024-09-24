İscehisar'da 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı Düzenlendi

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans verildi.

Esnaf Odası Konferans Salonunda konferansı İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner verdi.

Tepecik Camisi İmam Hatibi İbrahim Etmiş'in Kuran'ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda ilçe müftüsü Şerafettin Köprübaşı bir konuşma yaptı.

Program sonrası Şahiner'e İlçe Müftüsü Şerafettin Köprübaşı günün anısına vazo takdim etti.