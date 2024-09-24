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İscehisar'da 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı Düzenlendi

İscehisar'da 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı Düzenlendi
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Mevlid-i Nebi ve Camiler ile Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen konferansta 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konusu ele alındı. Konferansa İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner katıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans verildi.

Esnaf Odası Konferans Salonunda konferansı İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner verdi.

Tepecik Camisi İmam Hatibi İbrahim Etmiş'in Kuran'ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda ilçe müftüsü Şerafettin Köprübaşı bir konuşma yaptı.

Program sonrası Şahiner'e İlçe Müftüsü Şerafettin Köprübaşı günün anısına vazo takdim etti.

Kaynak: AA / Hakan Şimşek - Güncel

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