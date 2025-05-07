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İscehisar'da Hastane Afet Planı Tatbikatı Gerçekleştirildi

İscehisar'da Hastane Afet Planı Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Karamehmet Devlet Hastanesi'nde UMKE ve yerel kurumlarla iş birliği içinde düzenlenen afet planı tatbikatı başarılı bir şekilde tamamlandı. Hastane başhekimi, tatbikatın önemine vurgu yaptı.

İscehisar'daki Karamehmet Devlet Hastanesinde afet planı tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastanede UMKE, İscehisar Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen afet planı başarıyla tamamlandı.

Karamehmet Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Kundakçı, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, organizasyona destek veren tüm kurumlara ve hastane personeline teşekkür etti.

Hastanede her yıl düzenli olarak UMKE işbirliğiyle hastane afet planı tatbikatının gerçekleştirildiğini aktaran Kundakçı, "Sağlık çalışanlarımız ve diğer destek sağlayan kurumlarla birlikte böylesine önemli bir tatbikatı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür organizasyonlar, olası afet ve kazalara karşı hastanemizi tam anlamıyla hazırlıklı hale getiriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Şimşek - Güncel
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