İscehisar'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Kermes Etkinliği Gerçekleştirildi
İscehisar'da düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Kermes etkinliği, İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk'ün katılımıyla gerçekleşti. Şenlikte çocuklarla oyunlar oynandı ve dereceye giren çocuklara ödüller verildi.
İscehisar'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Kermes Etkinliği" gerçekleştirildi.
İlçe stadyumundaki şenliği başlatan İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kılıçtürk ile ilçe protokolü üyeleri, şenlik kapsamında çocuklarla oyunlar oynadı.
Şenlik, oyunlarda dereceye giren çocuklara ödül verilmesinin ardından sona erdi.