Avrupa'nın Önde Gelen Bilişim Konferansı Hamburg'da Başladı

BERLİN, 23 Haziran (Xinhua) -- Yüksek performanslı bilişim dünyasında yakından takip edilen ve Avrupa'da düzenlenen önemli konferans ve fuarlardan olan ISC High Performance'ın (Yüksek Performans) bu yılki konferansı pazartesi günü Almanya'nın Hamburg kentinde başladı.

Organizatörlerin yaptığı açıklamaya göre, bilim insanları, mühendisler, teknoloji sağlayıcıları, altyapı uzmanları ve politika yapıcıların da aralarında bulunduğu 3.400'den fazla katılımcının yer aldığı konferansta yapay zeka, kuantum teknolojileri ve süper bilişim alanlarındaki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

"Noktaları Birleştirmek" temasıyla düzenlenen bu yılki konferans, süper bilişimin geleceğini şekillendiren sistem, yöntem ve işbirliklerine odaklanıyor. Konferansta bilimsel keşifler, yapay zeka fabrikaları ve kuantum hesaplama gibi alanlarda yüksek performanslı bilişimin giderek artan rolü de inceleniyor.

Etkinlik Sugon, Huawei ve Lenovo'nun da aralarında bulunduğu Çinli teknoloji devlerinin yanı sıra tüm dünyadan 188 katılımcıyı bir araya getirdi.

İlki 1986 yılında düzenlenen ve eski adı Uluslararası Süper Bilgisayar Konferansı olan ISC High Performance, yapay zeka, yüksek performanslı bilişim ve kuantum hesaplama alanındaki uzman ve kuruluşlar için Avrupa'daki önde gelen etkinliklerden biri olarak biliniyor.

Kaynak: Xinhua