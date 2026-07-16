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Annesi ölünce sahiplendiği kuzuyu, biberonla besliyor

Annesi ölünce sahiplendiği kuzuyu, biberonla besliyor
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde İsa Camiye, henüz 2 günlükken annesi ölen kuzuyu sahiplenerek biberonla besledi. 'Arif' adını verdiği kuzu, mahallenin maskotu haline geldi.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, İsa Camiye, 2 günlükken annesi ölen kuzuyu sahiplendi. 'Arif' ismini verdiği kuzuyu biberonla besleyen Camiye, kuzuyu artık aileden biri gibi gördüklerini ve çok sevdiklerini söyledi.

Şemdinli ilçesi Günyazı köyü Yenice mezrasında yaşayan 3 çocuk babası İsa Camiye, 3 ay önce, henüz 2 günlükken annesi ölen kuzuyu sahiplenip, bakmaya başladı. Anne şefkati gösterilen kuzu, ilk günlerde inek, sonra da keçi sütüyle beslendi. Düzenli bakım sayesinde kısa sürede sağlıkla büyüyen kuzuya Cemiye ailesi 'Arif' adını verdi. Kuzuya çocuk gibi bakan İsa Camiye, artık aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu söyledi.

'MAHALLEMİZİN MASKOTU OLDU'

Arif ile günün çoğunu birlikte geçirdiklerini belirten İsa Camiye, "Kuzumuz henüz birkaç günlükken annesini kaybetti. O günden sonra bakımını üstlendim. Biberonla besleyerek büyüttüm. Şimdi nereye gitsem peşimden geliyor. Çarşıya, komşuya, bağa, bahçeye birlikte gidiyoruz. Mahallede herkes onu tanıyor ve çok seviyor. Özellikle çocuklarla arası çok iyi. Artık mahallemizin maskotu oldu" dedi.

'AİLEMİZİN BİR PARÇASI'

Kuzuyu sahiplenmek isteyenlerin de olduğunu ancak bu isteğe olumlu bakmadığını ifade eden Camiye, "Arif, artık benim için bir hayvandan çok daha fazlası. O ailemizin bir parçası oldu. Mahallede biri adını söylediğinde hemen koşarak geliyor. Çok uysal ve insan canlısı. Evden ayrıldığımda beni görmezse huzursuzlanıyor. Gözümün önünde olmadığında ben de endişeleniyorum. Artık hayatımın ayrılmaz bir parçası haline geldi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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