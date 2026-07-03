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İstanbul'da erkekleri taciz ettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı

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İstanbul'da sosyal medyada yayılan görüntülerde iş yerlerine girerek erkeklere tacizde bulunduğu iddia edilen Z.E. (30), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL'da sanal medyada paylaşılan görüntülerde iş yerlerine girerek erkeklere yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen Z.E. (30), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçti. İş yerlerine girerek erkekleri taciz ettiği öne sürülen kadının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen Z.E. (30), dün gözaltına alındı. Z.E.'nin, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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