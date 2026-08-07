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Nusaybin'de Maskeli Saldırı: Motosikletli İki Şüpheli İş Yerine Ateş Açtı

Nusaybin'de Maskeli Saldırı: Motosikletli İki Şüpheli İş Yerine Ateş Açtı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletle gelen yüzleri maskeli iki şüpheli, bir iş yerine tabancayla peş peşe ateş açtı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 şüpheli, bir iş yerine tabancayla peş peşe ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Mardin Caddesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen yüzleri maskeli 2 şüpheli, motosikletle caddede ilerlerken bir iş yerinin önünden geçti. Bu sırada motosikletin arkasında oturan şüpheli, iş yerine tabancayla peş peşe ateş açtı. Şüpheliler daha sonra motosikletle ara sokağa girerek bölgeden uzaklaştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerini açmaya gelen işletme sahibi, saldırıyı fark edince polise haber vererek şikayetçi oldu. İş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri izleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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