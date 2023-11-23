İş yerinden 2 telefon ve para çalan hırsız kamerada

Telefon ve para çalan hırsız 36 saatlik kamera görüntüsü incelenerek tespit edildi

ISPARTA - Isparta'da bir işyerinden 2 adet akıllı telefon ve para çalan hırsız polisin 36 saatlik kamera incelemesi sonucunda tespit edildi. Antalya'da da 3 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Isparta'da 12 Kasım 2023 tarihinde Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir işyerinden 2 adet akıllı telefon ve bin 500 TL nakit para çalındı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan 36 saatlik kamera incelemeleri sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin şapka marifetiyle yüzünü gizleyen ve güvenlik kameralarının bulunduğu noktalarda kendini kamufle eden S.E.G isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Olayı gerçekleştirdikten sonra Antalya'ya gittiği belirlenen şüpheli S.E.G.'nin Antalya'da da 3 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ve Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda şüpheli S.E.G Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. S.E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

S.E.G.'nin işyerinde hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde S.E.G.'nin şapka ve sırtında çanta ile işyerine geldiği, büro bölümünün kapısını açtıktan sonra hırsızlık olayını gerçekleştirdiği görülüyor.