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İş yerinde klima gazı patlaması hasara yol açtı

İş yerinde klima gazı patlaması hasara yol açtı
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SİVAS'ta kapalı olan bir iş yerinde klima gazının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada hasar meydana geldi.

SİVAS'ta kapalı olan bir iş yerinde klima gazının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada hasar meydana geldi.

Olay, saat 22.30 sıralarında kent merkezi Pulur Mahallesi Arapşeyh Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin kapalı olduğu saatlerde içerideki klimada henüz belirlenemeyen nedenle gaz sıkışması yaşandı. Sıkışmanın etkisiyle büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi.

Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri caddede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri de patlamanın yaşandığı iş yerine girdi.

Şiddetli patlamanın etkisiyle dükkanın camları kırıldı, içeride ve dış cephede büyük çapta hasar oluştu. Şans eseri iş yerinin boş olması nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. AFAD ve itfaiye ekipleri, patlamanın kesin nedenini belirlemek amacıyla içeride uzun süre inceleme yaptı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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