İtfaiye Raporu Olmayan İş Yerlerinin Ruhsatları 31 Mayıs'tan Sonra İptal Edilecek

Yapılan yönetmelik değişikliği ile yangın güvenliği eksiklerini gidermeyen iş yerlerinin ruhsatları 31 Mayıs 2026 itibarıyla iptal edilecek. İş yerlerinin itfaiye raporu alması için süre tanındı.

(ANKARA) – İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yangın güvenliğine ilişkin eksikliklerini gidermeyen ve itfaiye raporu ibraz edemeyen iş yerlerinin, 31 Mayıs 2026 itibarıyla iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile mevcut yönetmeliğe geçici 9. madde eklendi.

Geçici maddeye göre, yönetmelik kapsamında itfaiye raporu alınması gereken ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi iş yerlerinde, yangın güvenliğine ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla denetim yapılacak.

Bu kapsamda, yapı ve malzeme teminine ilişkin imalat ve tadilatların tamamlanması ve itfaiye raporunun alınması için 31 Mayıs 2026 tarihine kadar süre tanınacak.

31 Mayıs 2026 itibarıyla itfaiye raporu ibraz etmeyen iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek ve söz konusu iş yerleri kapatılacak.

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girerken hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Dünyanın gözünü çevirdiği çatışmalar için Trump da konuştu
Köy alarma geçti! Giriş çıkışlar yasaklandı, tam karantina uygulanıyor
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı! İşte kullandığı madde
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
