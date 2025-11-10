İş makinelerinin üzerinde Ata'ya saygı duruşu

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde Kars'ta anıldı. Saat 09.05 gösterdiğinde inşaat kazısında çalışan işçiler, iş makinelerinin üzerinde Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da saat 09.05'te vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu. Ortakapı Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'nde yapımına başlanan Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu'nun inşaatında çalışan işçiler, siren sesi ile birlikte iş makineleri üzerinde saygı duruşuna geçti. İşçiler, 2 dakikalık saygı duruşundan sonra tekrar işlerine devam etti. İşçilerden Hüseyin Can Baykal, "Ata'mızın ölüm yıl dönümünde saygı duruşunda durduk. Ata'mızı rahmet ve minnetle anıyoruz. O bizim için çok değerli bir lider" dedi.

Diğer yandan İstasyon Mahallesi'ndeki TIR garajında da saygı duruşunda bulunan çalışanlar, cep telefonlarıyla görüntülendi.