Haberler

İş makinelerinin üzerinde Ata'ya saygı duruşu

İş makinelerinin üzerinde Ata'ya saygı duruşu Haber Videosunu İzle
İş makinelerinin üzerinde Ata'ya saygı duruşu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde Kars'ta anıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde Kars'ta anıldı. Saat 09.05 gösterdiğinde inşaat kazısında çalışan işçiler, iş makinelerinin üzerinde Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da saat 09.05'te vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu. Ortakapı Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'nde yapımına başlanan Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu'nun inşaatında çalışan işçiler, siren sesi ile birlikte iş makineleri üzerinde saygı duruşuna geçti. İşçiler, 2 dakikalık saygı duruşundan sonra tekrar işlerine devam etti. İşçilerden Hüseyin Can Baykal, "Ata'mızın ölüm yıl dönümünde saygı duruşunda durduk. Ata'mızı rahmet ve minnetle anıyoruz. O bizim için çok değerli bir lider" dedi.

Diğer yandan İstasyon Mahallesi'ndeki TIR garajında da saygı duruşunda bulunan çalışanlar, cep telefonlarıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltı sonrası ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

Silahı kafasına dayadı! BEIN Sports'a yapılan baskından ilk görüntü
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.