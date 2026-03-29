Isparta'da mermer ocağında ayağına taş düşen işçi ağır yaralandı
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen kazada sol ayağına taş düşen 29 yaşındaki işçi İsmail Güney, ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Güney'in sağlık durumunun ağır olduğu ve uzuv kaybı ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
Ayvalıpınar köyündeki mermer ocağında İsmail Güney'in (29), sol ayağına taş düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırılan Güney'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Uzuv kaybı ihtimali bulunan Güney, Süleyman Demirel Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen