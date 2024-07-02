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İş iyice çığrından çıktı! Elindeki bıçakla restoranda oturan Arap müşterileri tehdit etti

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Kayseri'de yaşanan taciz skandalı ve ardından Suriye'de yaşanan olaylar bir çok şehirde yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik tepki gösterilerine neden olurken, son olay ise İstanbul'da yaşandı. Elindeki bıçakla restoranda yemek yiyen Arap müşterileri tehdit eden bir şahıs "Benim ülkem lan burası, delikanlınız gelsin, ben Türk'üm Türk. Arap marap anlamam" ifadelerini kullandı. O anlar masada oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Önceki gün Kayseri'de Suriyeli bir şahsın akrabası olan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etmesi ve dün Suriye'de yaşanan skandal gelişmeler Türkiye'nin dört bir yanında yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik tepkiyi körükledi.

GERİLİM İSTANBUL'A DA SIÇRADI

Antalya, Gaziantep dahil birçok ilde ardı ardına gerçekleşen gösterilerde Suriyelilerin sahip olduğu çok sayıda iş yeri ve araç ateşe verilirken, son olay ise İstanbul'da bir restoranda yaşandı.

"BENİM ÜLKEM LAN BURASI, DELİKANLINIZ GELSİN"

Arap müşterilerinin yemek yedikleri bir masaya elindeki bıçakla yaklaşıp tehditler savuran bir şahıs "Benim ülkem lan burası, delikanlınız gelsin, ben Türk'üm Türk. Arap marap anlamam" ifadelerini kullandı. Gerilimin yükseldiği o anlar masada oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İstanbul Kayseri Suriye Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ayaz hayat:

aslan ????????

2
0
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Seydo:

Bunların sorumlusu kim hepimiz biliyoruz.

1
0
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Erkan SEZGİN:

ADAM

1
0
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