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İş insanlarından ‘sokak hakkı’ adı altında para isteyen suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı

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Ceren KÜP / İSTANBUL, – İSTANBUL’da iş insanlarından ‘sokak hakkı’ adı altında para istedikleri, para vermeyi kabul etmeyen kişilerin iş yerlerini kurşunlayıp yağmaladıkları ve bazı mağdurları öldürmeye teşebbüs ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul ve Kars’ta düzenlenen eş...

Ceren KÜP / İSTANBUL, – İSTANBUL'da iş insanlarından 'sokak hakkı' adı altında para istedikleri, para vermeyi kabul etmeyen kişilerin iş yerlerini kurşunlayıp yağmaladıkları ve bazı mağdurları öldürmeye teşebbüs ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iş insanlarına yabancı GSM hatları üzerinden mesaj ve telefon yoluyla ulaşarak 'sokak hakkı' adı altında para talep eden suç örgütü üyelerinin, para vermeyi kabul etmeyen kişilerin iş yerlerini kurşunlayıp yağmaladıkları ve bazı mağdurları öldürmeye teşebbüs ettikleri belirlendi.

8 AYRI EYLEME KARIŞTILAR

Soruşturma kapsamında yapılan teknik takip ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, şüphelilerin İstanbul genelinde 8 ayrı eyleme karıştıkları tespit edildi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 6'sı tutuklu bulunan toplam 32 şüpheliden 26'sının yakalanması amacıyla bugün İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan arama ve el koyma işlemlerinin ardından 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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