İş insanı Ferit Şahenk Dubai'de mahsur kaldı

İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırılarına karşı başlattığı misillemenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde yaşanan gelişmeler iş dünyasını da etkiledi. Gazeteci Bahar Feyzan’ın aktardığı bilgilere göre, Doğuş Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in hava sahasının kapatılması nedeniyle Dubai’de mahsur kaldığı öne sürüldü. Yetkililer, kentte bulunan Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ediyor.

İHA PARÇALARI DÜŞTÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Dubai hükümeti basın ofisi, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, hava savunma sistemleri tarafından engellenen insansız hava araçlarının parçalarının iki evin avlusuna düştüğünü duyurdu. Olayda iki kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yetkililer, kent genelinde duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin başarılı operasyonlarından kaynaklandığını bildirdi.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, Dubai Havalimanı yakınındaki bir bölgeden siyah dumanların yükseldiği görüldü.

DUBAİ HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ

İran’ın misilleme saldırılarının ardından sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu, hava savunma sistemleri devreye girdi. Saldırıların ardından oteller ve yolların büyük ölçüde boşaldığı görüldü. Bazı emirlerin güvenli bölgelere geçtiği ifade edilirken, yetkililer turistlere ülkeyi terk etmemeleri yönünde çağrı yaptı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

FERİT ŞAHENK KİMDİR?

18 Mart 1964 doğumlu Ferit Faik Şahenk Doğuş Grubu'nun yönetim kurulu başkanıdır. Şahsi serveti 2024 yılı itibarıyla 2,4 milyar dolardır. 18 Mart 1964 tarihinde Ankara'da doğdu. Babası Niğdeli iş insanı Ayhan Şahenk, Annesi Deniz Şahenk'tir. 1987 yılında Boston Koleji'nden pazarlama ve insan kaynakları bölümünden mezun olduktan sonra 1991 yılında Garanti Menkul Kıymetler Şirketi'ni kurdu. Yükseköğrenim sonrası eğitimini Harvard Üniversitesi'nin Owner/President yönetici programıyla tamamlamıştır. 1988 yılında Manufacturers Hannover'da bankacılık stajı yaptı.

1990-1997 yılları arasında Doğuş Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu başkanlığı yaptı. 2 Nisan 2001'de babası Ayhan Şahenk'in vefat etmesiyle Doğuş Grubu'nun başına geçti.

Aynı zamanda koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Şahenk, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaptığı önemli ve pahalı transferlerin birçoğunda kulübe finansal kaynak yaratmakla birlikte, maddi yönden de direkt destek sağlamıştır. Özellikle Fenerbahçe'nin 2012 yılında yaptığı Moussa Sow transferinde çok büyük rolü vardır ve kulüp kendisine bir teşekkür bildirisi yayımlamıştır. 7 Haziran 1982'de Fenerbahçe SK kongre üyesi olmuş, 2022 yılında yüksek divan kurulu üyeliğine yükselmiş, ancak bu zamana kadar hiçbir Fenerbahçe yönetiminde görev almamış ve Fenerbahçe başkanlığı için aday olmamıştır. Şahenk, aynı zamanda Fenerbahçeli iş adamlarının oluşturduğu tüzel bir kurum olan 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucu ve mevcut yöneticilerindendir. 2017'de Fransa tarafından Légion d'honneur Nişanı ile ödüllendirildi.

Ferit Şahenk, evli ve bir çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com